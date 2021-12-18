Патриарх Варфоломеей обсудил с Порошенко развитие ПЦУ и благословил Украину

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этой встрече украинский политик и глава мирового православия договорились в ходе разговора 15 декабря в годовщину Объединительного собора.

Как сообщил Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook, в ходе двухчасовых переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как залога единения украинского общества.

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"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная от результатов его визита в Соединенные Штаты, встреча с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине..." Мы скоординировали наши действия, начиная от процедуры и процесса признания Православной Церкви Украины сестрами – православными церквями в мире. Его Всесвятость оставляет признание нашей Церкви одним из своих важных приоритетов. И это очень-очень приятно. Мы договорились по поводу чрезвычайно важных действий, которые мы будем предпринимать в 2022 году", – поделился деталями разговора со Вселенским Патриархом Порошенко.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Петра Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране воцарились мир и благополучие.

"Я передал поздравления от верующих Его Всесвятости с Рождеством, с Веселыми праздниками. И получил благословение, получил благодарность и поддержку, и молитву за весь украинский народ... Хочу передать всем телезрителям, всем украинцам благословения от Его Всесвятости, хочу передать поздравления с грядущими праздниками, с Рождеством. Всегда помните, что Бог есть с Украиной, что Вселенский Патриарх молится о нас. Не теряйте оптимизма. Несмотря на все испытания, которые нам преподносит судьба, все будет хорошо", – сказал Порошенко.

Как известно, 15 декабря Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Объединительного собора и пригласил посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре. Визит в столицу мирового православия Порошенко совершил в рамках дипломатического турне в Турцию и Польшу