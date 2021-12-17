Петр Порошенко отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу

В пятницу, 17 декабря, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне. Он посетит с визитом Турцию и Польшу.

В субботу и воскресенье – 18 и 19 декабря Петр Порошенко проведет ряд встреч в Турции.

В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый Президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.

Как известно, об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора. Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.

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А уже в следующие два дня – 20-21 декабря, пятый Президент Украины в Республике Польша по приглашению руководства Сената примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.