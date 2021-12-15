Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Его Всесвятость поздравил пятого Президента с годовщиной Объединительного собора и подчеркнул, что собор был важной вехой для создания Автокефальной Православной Церкви Украины. Патриарх Варфоломей подчеркнул решающую роль Петра Порошенко для объединения ПЦУ и его усилия по утверждению поместной Православной Церкви Украины.

"Именно вы дали смелость это сделать", – сказал Варфоломей.

Петр Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за Томос об автокефалии, а также за огромную заботу и поддержку вековых стремлений украинского народа к обретению собственной независимой Церкви.

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Петр Порошенко и Вселенский Патриарх также обсудили дальнейшие шаги по развитию ПЦУ. Его Всесвятость пригласил пятого Президента в наступившем году посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре.