Так думаю. Раз уж Россия признала Денеерию и Эленерию, и таким образом ни у кого уже не должно оставаться сомнений в ее настоящей роли в этом конфликте, то, может, пора наконец поставить на повестку дня требование о компенсации Путиным имущества всех внутренне перемещенных украинцев, которое они потеряли в результате российской оккупации украинских территорий?

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин признал "независимость" террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие указы он подписал после своего обращения. Позже были опубликованы указы, в которых говорится фактически о вводе войск РФ на оккупированные территории Украины.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций по призыву Украины и ее союзников провел срочное заседание на фоне признания Россией "независимости Л/ДНР".

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