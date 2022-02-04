Полтавская депутат рассказала, как Трухин и Мухтаров расправлялись с 'неудобными слугами'

Депутат Полтавского облсовета от "Слуги народа" Юлия Цыбульская подвергла критике внутреннюю политику в провластной партии. Она рассказала, как глава фракции областной организации Фахраддин Мухтаров и председатель областной партийной ячейки Александр Трухин расправляются с теми, кто имеет собственное мнение и призвала срочно собрать заседание фракции для принятия ответственных решений.

Об этом Юлия Цыбульская написала на своей странице в Facebook. По ее словам, императивный мандат стал для руководства фракции способом сведения личных счетов.

Цыбульская призналась, что депутатам от провластной партии сразу дали понять, что "другой политики не будет, все решается в кабинетах, кулуарно, кланово и в зависимости от того, способен ли ты быстро переобуваться в воздухе в зависимости от направления ветра".

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А к тем, кто не согласен с такой политикой партии, применяли наказание – "публичное избиение", а если не помогало, то – процедуру отзыва мандата.

"Наши заседания фракций постепенно превратились в акты "публичного избиения" тех, кто задает вопросы, имеет собственную позицию, хочет согласованности в действиях, настоящей командной работы и вообще пришел не просто кнопки нажимать. Ходили слухи о "расстрельных списках" тех, к кому применят" процедуру отзыва мандата и эта тема активно муссолилась почти на каждом заседании", – рассказала депутат.

Благодаря такой внутренней политике из фракции "Слуги народа" в Полтавской области начали уходить депутаты, которые "имели влияние и значение, но были неудобными для председателя областной партийной ячейки господина Трухина и его окружения", отметила Цыбульская и добавила, что все это происходило при участии главы фракции Фахраддина Мухтарова.

"Минус Смирнов, Руденко, попытка "приструнить" Хардина и снять его с должности главы комиссии – все эти системные деструктивные действия делали нашу фракцию уязвимой, слабой, мы постепенно утрачивали авторитет, влияние, и, как следствие, усиливали оппонентов".

Вторая по количеству фракция в Полтавском областном совете пропрезидентская вертикаль стала поводом для сплетен, обсуждений и ожиданий очередных громких политических "стратов" во время пленарных заседаний. Все это происходило при участии главы фракции – господина Мухтарова", – написала Юлия Цыбульская.

"Такую политику считаю недопустимой и вредной для партии Слуга Народа в целом. Поэтому обращаюсь к коллегам с инициативой срочного созыва заседания фракции для принятия ответственных решений", – призвала депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля народный депутат Александр исключили из партии "Слуга народа". Сам нардеп заявил, что готов сложить мандат.

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