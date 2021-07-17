Поездка Зеленского в США не состоится в июле – СМИ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон (США) и его встреча с американским коллегой Джо Байденом, вероятно, состоятся в августе текущего года. Ранее же сообщалось, что поездка запланирована на конец июля.

Белый дом якобы предлагает осуществить визит украинского гаранта в конце следующего месяца, но до Дня Независимости Украины. Об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники.

По данным СМИ, такая позиция США могла вызвать недовольство украинской стороны. Слово "июльский" в контексте предстоящего визита было вычеркнуто американцами, когда глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд согласовывали поездку.

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Отмечается, что стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений относительно запланированного посещения Зеленским США.

Напомним, ранее стало известно, что Украина ожидает от Белого дома подтверждения даты визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Предполагалось, что встреча пройдет в конце июля, однако точная дата не называлась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Офисе президента Украины обсудили с представителями американского посольства подготовку визита президента Владимира Зеленского в США для встречи с Джо Байденом.