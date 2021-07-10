Ермак обсудил с Нуланд визит Зеленского в США и безопасность украинской границы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 9 июля, провел телефонный разговор с заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд. В частности, они обсудили "содержательное наполнение" предстоящего визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП. В Вашингтоне украинский президент должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

Общение политиков прошло в рамках регулярного диалога с американской стороной. Глава ОП сделал акцент на ситуации на востоке нашей страны, а также упомянул потенциальную опасность возле украинской границы в связи с военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2021".

Нуланд в ответ на его слова напомнила, что США продолжают поддерживать территориальную целостность Украины в условиях российской агрессии.

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Стороны также поговорили о прогрессе реформ в Украине – борьбе с коррупцией, корпоративном управлении и судопроизводстве. В ходе беседы Нуланд и Ермак затронули тему дальнейшего сотрудничества в отрасли энергетики.

Напомним, Украина ожидает от Белого дома подтверждения даты визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Предварительно, встреча пройдет в конце июля, однако точной даты пока нет.

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