Ермак обсудил с Нуланд визит Зеленского в США и безопасность украинской границы
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 9 июля, провел телефонный разговор с заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд. В частности, они обсудили "содержательное наполнение" предстоящего визита главы государства Владимира Зеленского в США.
Об этом сообщили в пресс-службе ОП. В Вашингтоне украинский президент должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.
Общение политиков прошло в рамках регулярного диалога с американской стороной. Глава ОП сделал акцент на ситуации на востоке нашей страны, а также упомянул потенциальную опасность возле украинской границы в связи с военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2021".
Нуланд в ответ на его слова напомнила, что США продолжают поддерживать территориальную целостность Украины в условиях российской агрессии.
Стороны также поговорили о прогрессе реформ в Украине – борьбе с коррупцией, корпоративном управлении и судопроизводстве. В ходе беседы Нуланд и Ермак затронули тему дальнейшего сотрудничества в отрасли энергетики.
Напомним, Украина ожидает от Белого дома подтверждения даты визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Предварительно, встреча пройдет в конце июля, однако точной даты пока нет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В Офисе президента Украины обсудили с представителями американского посольства подготовку визита президента Владимира Зеленского в США для встречи с Джо Байденом.
Зеленский ответил на приглашение Джо Байдена посетить Вашингтон. Американский президент озвучил его во время телефонного разговора.
Зеленский заявил, что ожидает от встречи со своим американским коллегой Джо Байденом взаимопонимания и поддержки по трем ключевым направлениям для страны.
Он также озвучил ряд вопросов, которые намерен поднять во время встречи с Джо Байденом. Среди них – оккупированные Донбасс и Крым