Зеленский о предстоящей встрече с Байденом: Украина ждет конкретики и понимания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от встречи со своим американским коллегой Джо Байденом взаимопонимания и поддержки по ключевым направлениям для страны. Таких направлений украинский гарант назвал три: экономика, оборона и безопасность.

С такими словами он выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Чтобы подтвердить готовность встречи с лидером США, Зеленский в Вильнюсе перечислил все законопроекты и реформы, согласованные на дипломатических встречах с представителями Вашингтона и внедренные в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чего Украина ожидает от встречи с президентом США? Конкретики, понимания по вопросам обороны, безопасности, экономики. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать. Сегодня мы ощущаем поддержку обеих партий и мы благодарны за нее Соединенным Штатам", – сказал украинский гарант.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском МИД ожидают подтверждения даты встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне.