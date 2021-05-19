Аксенов сказал, есть ли у него российский паспорт

Народный депутат Андрей Аксенов сказал, что у него нет гражданства России. Политик также отметил, что никто не видел у него российского паспорта.

Об этом нардеп сообщил в комментарии "Суспільному". Информацию о российском гражданстве он назвал "плодами больного внимания" журналистов и депутатов.

"Относительно российского паспорта. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Никто не видел, нет паспорта – нет гражданства", – сообщил Аксенов.

Нардеп Андрій Аксьонов, який склав присягу з місця під крики "Ганьба!", про підозри у його російському громадянстві pic.twitter.com/D6FkPjmBJt — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) May 19, 2021

Напомним, что 19 мая в Верховной Раде Украины принес присягу народного депутата Андрей Аксенов, который подозревается в организации оккупационного референдума "ДНР" в 2014 году. Он зашел в парламент как представитель партии "Порядок" после победы на довыборах в округе №50 в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что знает о российском гражданстве Аксенова. Он заверил, что спецслужба работает по этому вопросу.