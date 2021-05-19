В СБУ ответили, знают ли о российском паспорте нардепа Аксенова

В Службе безопасности Украины не владеют информацией о якобы наличии паспорта страны-агрессора России у новоизбранного народного депутата Андрея Аксенова. В то же время, там заверили, что отреагируют на соответствующий депутатский запрос от 19 мая.

Официальную позицию пресс-служба СБУ осветила в комментарии OBOZREVATEL. Ее представители заверили, что ответ будет предоставлен парламентариям в установленном порядке.

"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова Андрея Анатольевича паспорта гражданина Российской Федерации Служба безопасности сейчас не владеет", – говорилось в заявлении.

Кроме того, СБУ заверила, что не сообщала Аксенову о подозрениях в рамках уголовных производств, расследованием которых занимается.

Напомним, 30 марта глава СБУ Иван Баканов заявлял, что знает о российском гражданстве Аксенова. Он заверил, что спецслужба работает по этому вопросу.

Со своей стороны новоизбранный нардеп 19 мая заверил, что не имеет гражданства России. Политик добавил, что доказать обратное невозможно, ведь никто не видел у него российского паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аксенов, который подозревается в организации оккупационного референдума "ДНР" 2014 года, принял присягу нардепа. Делать это ему пришлось с места, поскольку парламентарии заблокировали трибуну Верховной Рады и скандировали "Позор!".