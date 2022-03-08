Подоляк о переговорах с РФ: мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались

Россия, которая была ошибочно уверенной в своей "победной" войне в Украине, допустила огромную ошибку на переговорах с Киевом – начала ставить ультиматумы. Однако представители нашей страны не будут соглашаться на них, ведь чем более жесткие требования звучат от россиян, тем более упорное сопротивление украинского народа.

Об этом на брифинге во вторник, 8 марта, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он указал на позицию лидера Украины Владимира Зеленского о том, что на переговорах могут озвучиваться предложения, но они должны быть адекватными.

"Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными", – отметил представитель ОП.

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"В свою очередь российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы", – продолжил он.

Подоляк подчеркнул, что после ультимативных требований Москвы украинцы только больше сопротивляются и мобилизуются.

"Очевидно, что мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагдиские мифы", – заявил Подоляк.

Как сказал он, у представителей Киева простая позиция: переговоры должны быть реальными и адекватными.

"Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлют ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны", – добавил советник главы ОП.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна выстоит, даже если российские войска придут во все украинские города. В этом случае начнется массовый мятеж и повстанческая война, так как Украина – это место свободы.

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