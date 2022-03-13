Подоляк назвал возможную дату новых переговоров с РФ о прекращении войны

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Новый, четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться уже 14 или 15 марта. Делегации планируют обсудить прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности для Украины, компенсации нашей стране от РФ и другие темы.

Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Отметим, что даты новой встречи предварительные и могут измениться.

Член украинской делегации указал, что среди наших требований будет звучать компенсация от России за принесенные Украине разрушения. Сумма за разрушенную инфраструктуру может составлять миллиарды долларов.

Конкретные детали стороны договорились не разглашать до тех пор, пока все ключевые позиции будут согласованы.

Видео дня

Отметим, что Подоляк считает: на переговорах со страной-агрессором стороны подходят к компромиссу. По его мнению, представители Москвы смотрят на ситуацию уже более адекватно.

12 марта советник главы ОП сообщил, что переговоры с делегацией РФ продолжались непрерывно в видеоформате.

Как писал OBOZREVATEL:

13 марта в ряде крупных городов России начались митинги против войны с Украиной. Задерживать протестующих против российского вторжения в наше государство начали буквально с первых минут.

Например, в Санкт-Петербурге российские силовики набрасывались на митингующих целыми толпами. Людей избивали и силой тянули в автозаки.

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