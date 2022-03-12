Переговоры с Россией проходят непрерывно в видеоформате: Подоляк раскрыл детали

Представители Украины и России провели новый этап переговоров – онлайн. Позиция Киева касательно ультимативных требований Москвы по-прежнему осталась незыблемой.

Об этом в субботу, 12 марта, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате", – сообщил он в Twitter.

"Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предыдущими директивами", – добавил представитель Украины.

Видео дня

Член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что видеопереговоры прошли в "Беловежском" формате.

Других подробностей пока нет.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее во время общения с иностранными журналистами президент Владимир Зеленский сообщил: впервые Украина получила от России позитивный сигнал в переговорах. Речь идет о возможности личной встречи лидеров двух стран, которую РФ ни разу не подтверждала в течение двух лет.

Кроме того, Зеленский сказал, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету помочь провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в России, Украине или Беларуси украинский лидер считает неконструктивным.

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