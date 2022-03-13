В России люди вышли на акции против войны с Украиной: силовики проводят жесткие задержания. Видео

В ряде крупных городов России сегодня начались митинги против войны с Украиной. Задерживать протестующих против российского вторжения в наше государство начали буквально с первых минут.

Задержания производят жестко.

"Екатеринбург. Людей, которые собираются протестовать, отлавливают и арестовывают по одному. Силовики работают, как машины, без сожаления", - пишет журналист Андрей Цаплиенко.

В Петербурге так называемые правоохранители набрасываются на митингующих целыми толпами. Людей избивают, силой тянут в неизвестном направлении. Среди задержанных - по меньшей мере 13 освещавших событие журналистов.

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Настоящее побоище уже устроили путинские силовики на месте сбора антивоенного митинга в Москве.

Митинг в столице РФ начался в 14:00 по московскому времени, однако с самого утра полицейские без объяснений останавливали людей в центре Москвы и проверяли их личные вещи. Задерживать москвичей они начали за полчаса до начала акции.

По состоянию на 14:40 мск, по данным российского правозащитного проекта ОВД-Инфо, было задержано по меньшей мере 170 человек. Всего с 24 февраля из-за протестов против вторжения РФ в Украину задержали более 14 тысяч россиян.