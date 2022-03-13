'Картинка выглядит иначе, чем изначально она подавалась в СМИ': Подоляк раскрыл новые детали переговоров с РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что на переговорах со страной-агрессором Россией стороны подходят к компромиссу. По его мнению, российская сторона уже более адекватно смотрит на сложившуюся ситуацию.

Об этом он рассказал в интервью "Коммерсанту". Подоляк подчеркнул, что компромиссный документ должен быть всеобъемлющим.

По словам советника главы ОП, в документе должна содержаться невозможность повторения военных действий против Украины. Также в нем необходимы гарантии безопасности, в том числе и те, "что хочет получить Россия, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов".

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"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", – пояснил Подоляк.

По его словам, вопрос так называемой "денацификации" больше не обсуждается.

"Первично российская делегация исходила из ложного посыла о том, что у нас есть какие-то героизации фашизма, нацизма и так далее. У нас же, как оказалось, и для них это было удивительно, есть целый ряд европейских законов, где как раз прописаны полноценные запреты и осуждение всех проявлений нацизма и фашизма. Нелепо выставлять в качестве претензии стране что-то, что у нас уже урегулировано на законодательном уровне в полном объеме согласно европейским хартиям", – сказал советник главы ОП.

Кроме того, он отметил, что в документе будут прописаны детали гуманитарных блоков: "И вы увидите, что картинка выглядит иначе, чем изначально она подавалась в СМИ".

По мнению Подоляка, еще день-два и все моменты будут очерчены более ясно.

По вопросу демилитаризации, он сказал, что "идет стандартное обсуждение вопросов о том, как будет гарантировать себе Украина безопасность, в том числе своими вооруженными силами, в будущем".

Подоляк заверил, что это абсолютно проукраинский вопрос: "Мы хотим иметь полноценную хорошую армию, которая будет иметь защитный оборонительный потенциал".

Ранее OBOZREVATEL писал, что раскрыл детали требований Украины на переговорах с Россией.

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