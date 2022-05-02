Петиция к Зеленскому по введению визового режима с Россией набрала необходимое количество подписей

Граждане Украины поддержали введение визового режима с Россией. За соответствующую петицию проголосовало более 25 тыс. людей, что является необходимым количеством для рассмотрения инициативы президентом Владимиром Зеленским.

Текст петиции (№22/134744-еп) и список украинцев, которые подписали ее, есть на сайте Офиса президента. По состоянию на утро понедельника, 2 мая, подписантов 25 398.

Интересно, что такую инициативу главе государства предложили еще до полномасштабной войны, 11 февраля 2022 года. Автором зарегистрирован Мазура Никита Викторович.

"Ввести визовый режим для граждан РФ, пытающихся заехать на территорию Украины", – сказано в тексте.

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Согласно законодательству, рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

Ответ Зеленского на предложение должен быть обнародован публично на сайте ОП.

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