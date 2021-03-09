Первый нардеп вакцинировался против коронавируса и объяснился за 'голое' фото

Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" стал первым народным депутатом, который получил прививку против коронавируса. Он вакцинировался препаратом CoviShield во вторник, 9 марта, в Одессе.

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что вакцинировался лишней дозой, которая осталась после того, как привили медиков.

"Хочу сразу объяснить – во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому, по специальной программе, после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования", – написал Гончаренко.

Нардеп рассказал, что после вакцинации чувствует себя хорошо. По его словам, вакцина CoviShield безопасна, а он таким образом выполнил свой долг в популяризации прививок против коронавируса.

Гончаренко также объяснил, почему вакцинировался с голым торсом. Он отметил, что в кофте не было возможности закатить рукав до нужной высоты, поэтому пришлось ее снять.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска, который был против карантина, привился "лишней" вакциной от COVID-19. Кроме того, Педан, Руслана, чемпион мира и известные врачи вакцинировались в прямом эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта прививку сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а на следующий день – главе Национальной службы здоровья Андрею Виленскому и президенту Владимиру Зеленскому.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сделал прививку против коронавируса во вторник, 2 марта, индийской вакциной CoviShield в городе Кагарлык Киевской области.