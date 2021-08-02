Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму сторонника Гитлера, воевавшего на Донбассе: все подробности

Либерально-демократическая партия РФ, лидером которой является Владимир Жириновский, выдвинула на выборы в Орловской области неонацист Антона Раевского. Кандидат от партии скандального политика открыто называет себя сторонником идей Гитлера и успел повоевать на Донбассе на стороне пророссийских террористов.

Об этом сообщил журналист и известный блоггер Денис Казанский в своем Telegram-канале. Он опубликовал соответствующие документы и фото (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Кандидат от ЛДПР Антон Раевский, который сам не имеет ничего против, чтобы его называли фашистом, сделал себе соответствующие татуировки: на руке у него "красуется" портрет фюрера, а на груди – орел со свастикой.

Видео дня

"Но только не перепутайте. Фашизм в Украине, конечно же. А в России - это такой антифашизм ", – иронично отметил Казанский.

Известно, что Раевский в 2014 году принимал участие в одесском Антимайдан, а также воевал на Донбассе под руководством Игоря Стрелкова. А на следующий 2015 Раевский вернулся в Россию, решив заняться политикой, и вступил в партию ЛДПР.

Теперь же партия Жириновского выдвинула Раевского в кандидаты в Госдуму.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Либерально-демократической партии РФ Владимира Жириновского судить в Киеве за финансирование терроризма.

Жириновский объявил награду в 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Лукашенко похитить "ведьму" Тихановську и повесить ее в центре Минска.