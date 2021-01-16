Жириновского будут судить в Киеве из-за финансирования терроризма
В Киеве по статье о финансировании терроризма заочно будут судить скандального российского политика, главу Либерально-демократической партии РФ Владимира Жириновского.
Делом займется Шевченковский районный суд столицы. Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.
19 января в 10 часов утра пройдет первое подготовительное заседание.
Помимо Жириновского, фигурантами по этому делу стали еще два члена ЛДПР: замглавы фракции в Госдуме Алексей Диденко и и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Всем подозреваемым инкриминируется преступление по ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере) УК Украины.
Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок на 10-12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Жириновский призвал присоединить к России Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Политик считает, что этим странам нужно "вернуться домой".
По его мнению, Александр Лукашенко пробудет президентом независимой Беларуси еще год или два, а потом страна "попросится в Россию".
Также глава ЛДПР сказал, что США перестанут существовать как государство через 15-20 лет.
В эфире пропагандистской программы Жириновский выступил с гневной речью из-за полного перехода школ в Украине на обучение на госязыке. Он заявил, что из-за изучения украинского с детства в Украине скоро вовсе не останется тех, кто считает себя россиянами.