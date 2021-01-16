Жириновского будут судить в Киеве из-за финансирования терроризма

В Киеве по статье о финансировании терроризма заочно будут судить скандального российского политика, главу Либерально-демократической партии РФ Владимира Жириновского.

Делом займется Шевченковский районный суд столицы. Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

19 января в 10 часов утра пройдет первое подготовительное заседание.

Помимо Жириновского, фигурантами по этому делу стали еще два члена ЛДПР: замглавы фракции в Госдуме Алексей Диденко и и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Всем подозреваемым инкриминируется преступление по ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере) УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок на 10-12 лет с конфискацией имущества.

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