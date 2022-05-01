Папа Римский назвал обстрелы Мариуполя "варварскими", но прямо не упомянул Россию

Папа Римский Франциск призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей с "Азовстали" в украинском Мариуполе. Однако при этом, выступая перед тысячами людей Франциск не упомянул Россию.

Как пишет Reuters, во время полуденного благословения 1 мая он назвал войну в Украине "макабрическим (ужасным. - Ред.) регрессом человечества", который заставляет его "страдать и плакать", но страну-агрессор критиковал лишь косвенно. Франциск попросил в течение всего месяца молиться о мире в Украине.

"Мои мысли немедленно направляются к украинскому городу Мариуполю, городу Марии, варварски обстрелянному и разрушенному", – сказал понтифик.

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Издание отметило, что 85-летний Франциск не упоминал конкретно Россию или ее президента Владимира Путина с начала конфликта 24 февраля, хотя при этом не оставил сомнений в том, какую сторону он критикует, используя такие термины, как неоправданная агрессия и вторжение, и сетуя на зверства против гражданского населения.

"Я страдаю и плачу, думая о страданиях украинского населения, в особенности самых слабых, пожилых людей, детей", – подчеркнул понтифик, упомянув "ужасные новости о детях, которых изгоняют и депортируют".

"В то время, как мы наблюдаем макабрический регресс человечества, я вместе со многими другими страдающими людьми спрашиваю себя, действительно ли ищется мир, действительно ли есть желание избежать продолжающейся военной и словесной эскалации, все ли делается для того, чтобы заставить замолчать оружие", – отметил Франциск.

Он призвал своих слушателей "не поддаваться логике насилия, порочной спирали оружия", а выбрать путь диалога.

Напомним: накануне Пасхальных праздников Папа Римский высказался о войне России против Украины, призвав провести пасхальное перемирие (хотя страна-агрессор ранее отказалась от прекращения огня). Понтифик также опубликовал Twitter-посты на украинском и русском языках, попросив усилить молитвы о мире, а политиков – "услышать голос людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск, заявил, что на Западе беженцев из Украины, которые спасаются от войны, принимают лучше, чем людей из других частей света. Понтифик назвал происходящее расизмом и объяснил лучшее отношение к украинцам именно цветом их кожи.