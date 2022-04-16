Папа Римский назвал расизмом отношение к украинским беженцам в Европе: принимают лучше других

Глава католической церкви, Папа Римский Франциск, заявил, что на Западе беженцев из Украины, которые спасаются от войны, принимают лучше, чем людей из других частей света. По словам понтифика, он этим обеспокоен.

Об этом Папа Франциск сказал в интервью итальянскому общественному телевидению RAI. Он назвал происходящее расизмом и объяснил лучшее отношение к украинцам именно цветом их кожи.

"Беженцы делятся на первый и второй классы – по цвету кожи, в зависимости от того, откуда они – из развитой или слаборазвитой страны. Мы расисты, и это плохо", – сказал Папа Франциск.

В то же время он признал, что у всех стран есть право защищать себя, но "общий отказ от мира" при этом является проблемой.

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"Мы живем идеей, что мы убиваем друг друга из-за нужды во власти, безопасности, во многих вещах. Я понимаю правительства, которые покупают оружие. Я их понимаю, но не одобряю", – добавил понтифик.

Напомним, что ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус выразил возмущение пристальным вниманием мирового сообщества к полномасштабной войне РФ против Украины. В этом он умудрился разглядеть якобы признаки своеобразной расовой дискриминации.

Как сообщал OBOZREVATEL, традиционный крестный ход в Страстную пятницу в Риме, по замыслу Ватикана, должен был пройти при ключевом участии гражданок Украины и России, много лет проживающих в Италии.

Это должен был быть символический акт примирения двух враждующих стран, представленных в перфомансе как "братские народы". Однако такая инициатива Папы Франциска возмутила украинцев.