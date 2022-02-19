Отстояли здравый смысл: власти договорились с МАУ о выполнении рейсов Lufthansa в Мюнхен и Женеву

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group объявила о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу на период с 21 по 28 февраля в связи с обострением ситуации на востоке Украины. Рейсы, которые она временно не сможет выполнять, реализуют Международные авиалинии Украины.

Об этом в Telegram сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Украинская компания начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву для обеспечения бесперебойного авиасообщения.

Найем отметил, что с самого утра 19 февраля решением проблемы занимался лично министр инфраструктуры Александр Кубраков вместе с командой, чтобы "отстоять здравый смысл и сделать все, чтобы не допустить панику". Так, Министерство инфраструктуры провело переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов.

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По словам замминистра, кроме того, что МАУ заберет рейсы Lufthansa, компания еще и увеличит емкость воздушных судов по этим маршрутам.

Также Мининфраструктура успешно провела переговоры с авиакомпанией SkyUp, которая согласилась выполнить авиаперевозки пассажиров по направлениям, которые временно приостановила Lufthansa, в случае передачи немецкой компанией украинской соответствующих прав.

"Напомню, небо Украины остается открытым", – подчеркнул Кубраков.

Ранее на фоне слухов о российском вторжении аналогичные решения принимали и другие авиаперевозчики. В частности, украинская компания SkyUp прекратила продажу билетов на рейсы с 14 по 16 февраля из-за требования лизингодателей вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Накануне также нидерландская авиакомпания KLM заявила о приостановке полетов в Украину.

А Turkish Airlines "в связи с ситуацией, сложившейся в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.

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