Отстояли здравый смысл: власти договорились с МАУ о выполнении рейсов Lufthansa в Мюнхен и Женеву
Немецкая авиакомпания Lufthansa Group объявила о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу на период с 21 по 28 февраля в связи с обострением ситуации на востоке Украины. Рейсы, которые она временно не сможет выполнять, реализуют Международные авиалинии Украины.
Об этом в Telegram сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Украинская компания начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву для обеспечения бесперебойного авиасообщения.
Найем отметил, что с самого утра 19 февраля решением проблемы занимался лично министр инфраструктуры Александр Кубраков вместе с командой, чтобы "отстоять здравый смысл и сделать все, чтобы не допустить панику". Так, Министерство инфраструктуры провело переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов.
По словам замминистра, кроме того, что МАУ заберет рейсы Lufthansa, компания еще и увеличит емкость воздушных судов по этим маршрутам.
Также Мининфраструктура успешно провела переговоры с авиакомпанией SkyUp, которая согласилась выполнить авиаперевозки пассажиров по направлениям, которые временно приостановила Lufthansa, в случае передачи немецкой компанией украинской соответствующих прав.
"Напомню, небо Украины остается открытым", – подчеркнул Кубраков.
Ранее на фоне слухов о российском вторжении аналогичные решения принимали и другие авиаперевозчики. В частности, украинская компания SkyUp прекратила продажу билетов на рейсы с 14 по 16 февраля из-за требования лизингодателей вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Накануне также нидерландская авиакомпания KLM заявила о приостановке полетов в Украину.
А Turkish Airlines "в связи с ситуацией, сложившейся в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин выделил 16,6 млрд гривен в качестве гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве страны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину находящихся за рубежом граждан;
поскольку авиавласти государства не выдавали никаких запретов на выполнение полетов, то решения перевозчиков об отмене рейсов на фоне возможной российской агрессии считаются чисто экономическими и не являются форс-мажором. Это означает, что пассажиры могут смело обращаться в авиакомпанию для возврата средств.