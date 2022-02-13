Самолеты продолжат летать над Украиной: Шмыгаль придумал, как обезопасить авиаперевозчиков

Кабинет Министров намерен дать всем авиаперевозчикам финансовые гарантии в безопасности полетов над небом Украины. Инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотрят на заседании правительства 13 февраля.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL. Аналогичное заявление позже опубликовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20.00 часов состоится заседание Кабмина, ожидаем их принятия", – написал он.

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Кроме того, глава "Украэроруха" Андрей Ярмак сообщил, что Украина официально рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля — из-за российских военных учений.

"Уже с завтрашнего дня, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендуют не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации", – сказано в сообщении.

На прошлой неделе РФ опубликовала в системе для оповещения пилотов NOTAM сообщение, в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем из-за собственных учений. Но так как ответственность за воздушное движение в пространстве над открытым морем лежит на Украине, соответственно она и должна предупредить о потенциальной опасности.

Советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди населения. При этом, по словам чиновника, Штаты точно не знают ни формы, ни даты вторжения.

12 февраля на фоне слухов о возможном наступлении нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Также стало известно, что украинский перевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля из-за требования лизингодателей вернуть самолеты на территорию ЕС.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти не считают необходимым закрывать воздушное пространство страны. "Это нонсенс. И, по моему мнению, напоминает что-то вроде частичной блокады", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля президент Владимир Зеленский проведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Темой телефонного разговора станет ситуация с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации.