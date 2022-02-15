Отмена авиарейсов в Украине – это форс-мажор? Смогут ли пассажиры получить компенсации

В Украине на фоне сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину некоторые авиакомпании приняли решение отменить все или отдельные рейсы. Поскольку авиавласти государства не издавали никаких запретов на выполнение полетов, то такие решения перевозчиков считаются чисто экономическими и не являются форс-мажором. Это означает, что пассажиры могут смело обращаться в авиакомпанию за возвратом средств.

Однако суммы выплат могут быть разными. Об этом рассказал OBOZREVATEL эксперт по авиации Богдан Долинце.

Изначально, говорит специалист, необходимо обратиться к авиаперевозчику, а тот обязан предложить альтернативный вариант перевозки. "Если он отказывается, следовательно, пассажир имеет право на полную компенсацию. Если перевозчик предлагает альтернативу и пассажир от нее отказывается, тогда перевозчик имеет право уменьшить компенсацию на 50%", – объясняет Долинце.

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Если авиакомпания отменила рейс за несколько дней до вылета, то пассажир имеет право на полную компенсацию (от 250 до 650 евро, в зависимости от направления и времени перелета).

Оснований для любого форс-мажора у компании быть не может, так как официального запрета от украинской авиационной власти или любой авиавласти страны, из которой летает перевозчик, на запрет выполнения полетов в украинские аэропорты или в отдельные зоны воздушного пространства нашей страны нет.

Посему и законных оснований для авиакомпании отменять рейс нет. Это исключительно экономическое решение, говорит Долинце. То есть в компании решили, что это им не выгодно или они этого не хотят. Интересно, что они могут даже "завуалировать" это таким образом, что им, мол, страшно летать из-за сложившейся ситуации в Украине.

Лоукостеры часто прибегают к этому. Они ссылаются на кризисы, чтобы отменить рейсы, которые просто не загрузились.

"Если говорить про компенсацию для пассажира, то так как отмена рейса это исключительно решение самой авиакомпании, экономическое решение, то они обязаны пассажирам компенсировать или стоимость билетов, если отменили больше чем за месяц, а если меньше чем за месяц, то идет компенсация в размере от 250 до 650 евро (до 20 800 грн. – Ред.), в зависимости от направления и времени перелета", – отмечает Долинце.

Выплатить деньги за билет должны в авиакомпании в семидневный срок. Кроме того, можно получить разницу в цене, если, к примеру, понижаете класс самого перелета (от 30% до 75% в зависимости от дальности). В некоторых случаях пассажиры могут рассчитывать на отель, питание.

Для получения средств за билет нужно обратиться за местом покупки билетов или в клиентскую службу авиакомпании. Но возврат производится не за один день. Детальнее об этом – в материале OBOZREVATEL.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский лоукостер SkyUp возобновил продажу билетов на ранее отмененные рейсы на 14-16 февраля. Авиакомпании удалось договориться с лизингодателями, которые ранее требовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза из-за слухов о российском вторжении.