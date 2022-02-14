Отмена авиарейсов в Украине: какие компании и почему на самом деле остановили полеты

Украинская компания SkyUp прекратила продажу билеты на рейсы с 14 по 16 февраля из-за требования лизингодателей вернуть самолеты на территорию Евросоюза. На фоне слухов о российском вторжении аналогичные решения приняли и другие авиаперевозчики.

Об сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что ситуация требует решения на государственном уровне, и сейчас руководство работает совместно с госструктурами для поиска вариантов решения проблемы.

Накануне нидерландская авиакомпания KLM заявила об остановке полетов в Украину. Последний рейс в Киев планировали выполнить этой ночью, однако его отменили. "Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", – рассказали в KLM.

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Аналогичное решение не исключают и в немецкой Lufthansa. Там подтвердили, что внимательно следят за ситуацией в Украине и действительно рассматривают возможность приостановки оказания услуг.

А Turkish Airlines "в связи со сложившейся ситуацией в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.

Отметим, что 12 февраля крупные зарубежные страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов будет прекращено страхование самолетов для полетов в воздушное пространство Украины — из-за возможности российского наступления. В связи с этим владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют их скорейшего возвращения на территорию ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин выделил 16,6 млрд гривен в качестве гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве страны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину граждан, которые сейчас находятся за границей.

Кроме того, глава "Украэроруха" Андрей Ярмак сообщил, что Украина официально рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля. Это связано с российским военными учениями.