В СБУ рассказали о госизмене военных, попавших под санкции СНБО

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что 10 военнослужащих из высшего офицерского состава, попавшие под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), изменили присяге и способствовали оккупации Россией Крыма и Донбасса в 2014 году.

Предложения о применении ограничений против этих лиц в СНБО внесла СБУ. Об этом заявил председатель спецслужбы Иван Баканов, комментируя итоги заседания СНБО, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает на пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора", – отметил Баканов.

По данным СБУ, эти военнослужащие поддерживали пророссийские силы, а также способствовали укреплению оккупации Автономной Республики Крым и временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Ранее санкционные военным-предателям объявили подозрения в государственной измене. Теперь же к ним применены ограничения экономического характера, эти лица находятся в розыске.

Напомним, в пятницу, 26 февраля, СНБО ввел санкции против 10 военных из высшего офицерского состава, а также лишил их всех государственных наград и званий. Полный список Вы найдете здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 26 февраля созвал еще одно заседание Совета национальной безопасности и обороны.