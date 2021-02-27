У Зеленского заявили, что санкции СНБО усложнят жизнь предателям и лишат их денег

Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) против чиновников-военных времен беглого президента Виктора Януковича, которых подозревают в государственной измене, могут "усложнить жизнь предателям и лишить их доступа к деньгам".

Об этом сказал представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что при наличии состава преступления "государственная измена" и лиц, которые подозреваются, сложностей в привлечении их к ответственности нет.

По поводу решения СНБО о наложении санкций, нардеп отметил, что речь идет о "тех гражданах Украины, которые перешли в 2014 году на сторону врага, и которых физически нет в Украине".

"Речь идет о тех лицах, в отношении которых уголовное производство расследуется, но проблема заключается в том, что лица находятся на территории страны-агрессора, и потому эти дела так тянутся. А решение СНБО имеет целью как раз усложнить жизнь предателям с точки зрения возможности доступа к их ресурсам, состояниям и т.д.", – объяснил Вениславский.

Напомним: в СНБО ввели санкции на 10 военных из высшего офицерского состава, а также лишили их всех государственных наград и званий.

В санкционный список попали:

Александр Якименко – председатель Службы безопасности Украины (9 января 2013 года – 24 февраля 2014 года);

Виталий Захарченко – министр внутренних дел (7 ноября 2011 – 28 января 2014 года, и.о. с 28 января по 21 февраля 2014 года), экс-генерал внутренней службы.

Денис Березовский – бывший контр-адмирал;

Станислав Шапортов – бывший генерал-майор;

Сергей Нянчур – бывший генерал-майор юстиции;

Юрий Котовский – бывший генерал-майор;

Владимир Тоцкий – бывший генерал-майор;

Сергей Ханжа – бывший генерал-майор;

Сергей Елисеев – бывший вице-адмирал;

Дмитрий Шакуро – бывший контр-адмирал.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает привлечение к ответственности виновных в невыполнении решений Совета.