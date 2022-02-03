Нужно снизить градус: Эрдоган пояснил инициативу о саммите Украина-РФ по Донбассу

Турция готова принять у себя саммит по Донбассу с участием лидеров Украины и России. Анкара выступает за понижение градуса между странами.

Об этом 3 февраля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган после подписания ряда соглашений между украинской и турецкой стороной. Брифинг транслировался на Facebook-странице Офиса президента.

"Турция сделает все, чтобы закончился кризис двух стран. На переговорах сегодня я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", – сказал Эрдоган.

Он пояснил, что руководствуется логикой о необходимости понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар.

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Еще сразу после прибытия в Киев президент Турции выступил с заявлением о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем.

Ранее Эрдоган предложил провести переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Также турецкая сторона готова предложить Стамбул в качестве площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля Эрдоган прибыл в Украину. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Также между странами было подписано соглашение о зоне свободной торговли.