Турция предложила сделать Стамбул новой площадкой для встреч ТКГ

Турецкая сторона выступила с предварительным предложением проводить встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле. Этот вопрос будет обсуждаться в ТКГ.

С таким заявлением выступил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и контактной группе Микко Киннунен, сообщается на сайте организации. Он считает, что личные встречи будут эффективнее.

По словам Киннунена, он проинформировал членов ТКГ о предложении Турции. Если все участники переговоров согласятся с этим, то место Стамбул сможет стать новым местом встреч.

"Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений", – сказал спецпредставитель ОБСЕ.

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Напомним, что ранее площадкой для таких встреч был Минск.

Ранее появилась информация, что Турция предложила проводить переговоры по Донбассу в Стамбуле при участии представителей ОБСЕ, Украины, России и Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Эрдоган выступал с инициативой провести переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Анкаре.