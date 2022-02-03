"Турция готова внести свой вклад в поддержание мира": Эрдоган выступил с первым заявлением после прибытия в Киев

Военный конфликт между Россией и Украиной должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе.

Об этом в своем Twitter написал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. 3 февраля он прибыл в Украину с официальным визитом.

Лидер Турции выразил надежду, что встречи, запланированные в нашей стране, приведут к благоприятным результатам как для отдельных стран, так и для региона в целом.

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Он отметил также, что в последние годы Украина и Турция активно сотрудничают в сфере торговли, инвестиций, туризма и оборонной промышленности. По его словам, страны стремятся достичь объемов торговли в размере 10 миллиардов долларов.

"Мы скоро достигнем этой цели, благодаря соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", – подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что внимательно следит за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и за напряженностью в регионе. Он призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе.

Напомним: Турция неоднократно заявляла о поддержке Украины на фоне российской военной агрессии. В частности, в администрации Эрдогана подчеркнули, что Анкара продолжит поставки оружия в Украину на фоне высокой вероятности полномасштабного вторжения российских войск. В Кремле подобная позиция вызвала упрек, но Турция остается непреклонной.

Также ранее президент Эрдоган заявил, что России было бы неразумно вторгаться в Украину. В этом случае его страна как член НАТО сделает то, что необходимо. При этом он высказал надежду, что кризис будет разрешен, "избегая применения силы".

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