Эрдоган прибыл с визитом в Украину и проведет переговоры с Зеленским. Все подробности

В четверг, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом. Он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в частности, политики обсудят угрозу вторжения Российской Федерации.

Самолет турецкого президента прибыл в аэропорт "Борисполь", его встречают официальная украинская делегация сотрудники Управления государственной охраны. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Во время встречи двух президентов планируется заключить соглашение о Зоне свободной торговли между Турцией и Украинов. Ранее в Офисе президента говорили, что официальная церемония встречи начнется в 13:00. Ее проведут в Мариинском дворце. Пресс-конференция Эрдогана и Зеленского для журналистов запланирована на 15:25.

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Стоит отметить, что дата 3 февраля выбрана не случайно. Именно в этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между двумя странами и в 2022-м как раз исполняется 30 лет с того времени.

К слову, Управление государственной охраны на странице в Facebook предупредило, что в связи с официальным визитом в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов.

Напомним, накануне Кабинет министров одобрил проект Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией. Официальной его целью является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Что предусматривает соглашение, читайте в материале.

Отметим, что ранее Эрдоган предложил Зеленскому и Путину провести переговоры в Анкаре. В Кремле же заявили, что в целом инициативу поддерживают, однако снова потребовали от Киева "выполнения Минских соглашений", которые тот якобы не соблюдает.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ писали, что Турция якобы намерена организовать переговоры по Донбассу между Украиной и Россией. Также на них планируют пригласить представителей ОБСЕ и Донбасса.