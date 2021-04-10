Новости Украины: Турция не признает Крым российским, а в 'ДНР' готовят три обращения к Путину

В Турции состоялись переговоры президентов Украины и Турции, в "ДНР" готовят три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, а вокруг комментария Юлии Мендель "о гражданской войне" возник спор в сети.

Также в Минздраве рассказали, что первым получит вакцины Pfizer и Coronavac, стало известно имя полицейского, которого насмерть сбили на пешеходном переходе в Харькове, нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман устроил опасную езду на дороге в Харькове. Кроме того, в Украине снизились цены на бензин и сборная по тяжелой атлетике завоевала "золото" в Москве.

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Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по результатам которых последний подтвердил, что его страна не собирается признавать Крым российским. Также стороны обсудили стратегическое партнерство между странами и обострение конфликта на Донбассе.

Так называемое руководство террористической организации "ДНР" прорабатывает три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. Соответствующие тексты, за подписью главаря незаконного формирования Дениса Пушилина, оказались в распоряжении украинских спецслужб.

Вокруг комментария пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель разгорелся спор о неправильности ее фразы на английском языке касательно "гражданской войны в Украине". Она написала "NoCivilWar in Ukraine", но пользователи отметили, что здесь была допущена смысловая ошибка. Так, бывший журналист и экс-нардеп Сергей Висоцкий пояснил, что данная фраза означает "нет – гражданской войне". Он предположил, что имелось ввиду "не гражданская война" (Not Civil War).

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине первые дозы вакцин Pfizer и Coronavac получат граждане в домах престарелых (постояльцы и сотрудники), а также работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.