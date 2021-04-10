Новости Украины: Турция не признает Крым российским, а в "ДНР" готовят три обращения к Путину
В Турции состоялись переговоры президентов Украины и Турции, в "ДНР" готовят три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, а вокруг комментария Юлии Мендель "о гражданской войне" возник спор в сети.
Также в Минздраве рассказали, что первым получит вакцины Pfizer и Coronavac, стало известно имя полицейского, которого насмерть сбили на пешеходном переходе в Харькове, нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман устроил опасную езду на дороге в Харькове. Кроме того, в Украине снизились цены на бензин и сборная по тяжелой атлетике завоевала "золото" в Москве.
Подробнее о главных событиях в нашей стране за вечер 10 апреля читайте в подборке OBOZREVATEL.
Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по результатам которых последний подтвердил, что его страна не собирается признавать Крым российским. Также стороны обсудили стратегическое партнерство между странами и обострение конфликта на Донбассе.
Так называемое руководство террористической организации "ДНР" прорабатывает три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. Соответствующие тексты, за подписью главаря незаконного формирования Дениса Пушилина, оказались в распоряжении украинских спецслужб.
Вокруг комментария пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель разгорелся спор о неправильности ее фразы на английском языке касательно "гражданской войны в Украине". Она написала "NoCivilWar in Ukraine", но пользователи отметили, что здесь была допущена смысловая ошибка. Так, бывший журналист и экс-нардеп Сергей Висоцкий пояснил, что данная фраза означает "нет – гражданской войне". Он предположил, что имелось ввиду "не гражданская война" (Not Civil War).
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине первые дозы вакцин Pfizer и Coronavac получат граждане в домах престарелых (постояльцы и сотрудники), а также работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.
В ночь на 10 апреля водитель Audi A4 сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров. Им оказался 39-летний старший участковый офицер из Бориспольского районного управления полиции Константин Белов.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", миллионер Александр Фельдман создавал аварийную ситуацию на дороге в Харькове. Он пояснил, что таким образом пытался "воспитать хама".
В Украине с 2 по 9 апреля практически все автозаправочные станции снизили цены на бензин. Стоимость топлива упала в пределах 0,1-1,5 грн/л.
Сборная Украины по тяжелой атлетике завоевала 9-е и 10-е "золото" на чемпионате Европы, который проходит в Москве. 30-летний уроженец Скадовска Дмитрий Чумак победил в категории до 109 кг, став лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).