Новини України: Туреччина не визнає Крим російським, а в "ДНР" готують три звернення до Путіна
У Туреччині відбулися переговори президентів України і Туреччини, в "ДНР" готують три варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна, а навколо коментаря Юлії Мендель "про громадянську війну" виникла суперечка в мережі.
Також у МОЗ розповіли, що першим отримає вакцини Pfizer і Coronavac, стало відомо ім'я поліцейського, якого на смерть збили на пішохідному переході в Харкові, нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман влаштував небезпечну їзду на дорозі в Харкові. Крім того, в Україні знизилися ціни на бензин і збірна з важкої атлетики завоювала "золото" в Москві.
Детальніше про головні події в нашій країні за вечір 10 квітня читайте в добірці OBOZREVATEL.
Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори, за результатами яких останній підтвердив, що його країна не збирається визнавати Крим російським. Також сторони обговорили стратегічне партнерство між країнами і загострення конфлікту на Донбасі.
Так зване керівництво терористичної організації "ДНР" опрацьовує три варіанти звернення до президента Росії Володимира Путіна. Відповідні тексти, за підписом ватажка незаконного формування Дениса Пушиліна, опинилися в розпорядженні українських спецслужб.
Навколо коментаря прессекретарки президента України Юлії Мендель розгорілася суперечка про неправильність її фрази англійською мовою щодо "громадянської війни в Україні". Вона написала "NoCivilWar in Ukraine", але користувачі відзначили, що тут була допущена смислова помилка. Так, колишній журналіст і екснардеп Сергій Висоцький пояснив, що дана фраза означає "ні – громадянській війні". Він припустив, що малося на увазі "не громадянська війна" (Not Civil War).
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні перші дози вакцин Pfizer і Coronavac отримають громадяни в будинках для людей похилого віку (постояльці і співробітники), а також працівники Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.
У ніч на 10 квітня водій Audi A4 збив чоловіка на регульованому пішохідному переході і простягнув його близько 50 метрів. Ним виявився 39-річний старший дільничний офіцер з Бориспільського районного управління поліції Костянтин Бєлов.
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", мільйонер Олександр Фельдман створював аварійну ситуацію на дорозі в Харкові. Він пояснив, що таким чином намагався "виховати хама".
В Україні з 2 по 9 квітня практично всі автозаправні станції знизили ціни на бензин. Вартість палива впала в межах 0,1-1,5 грн/л.
Збірна України з важкої атлетики завоювала 9-те і 10-те "золото" на чемпіонаті Європи, який проходить в Москві. 30-річний уродженець Скадовська Дмитро Чумак переміг у категорії до 109 кг, ставши кращим в поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг).