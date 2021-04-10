Новини України: Туреччина не визнає Крим російським, а в 'ДНР' готують три звернення до Путіна

У Туреччині відбулися переговори президентів України і Туреччини, в "ДНР" готують три варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна, а навколо коментаря Юлії Мендель "про громадянську війну" виникла суперечка в мережі.

Також у МОЗ розповіли, що першим отримає вакцини Pfizer і Coronavac, стало відомо ім'я поліцейського, якого на смерть збили на пішохідному переході в Харкові, нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман влаштував небезпечну їзду на дорозі в Харкові. Крім того, в Україні знизилися ціни на бензин і збірна з важкої атлетики завоювала "золото" в Москві.

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Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори, за результатами яких останній підтвердив, що його країна не збирається визнавати Крим російським. Також сторони обговорили стратегічне партнерство між країнами і загострення конфлікту на Донбасі.

Так зване керівництво терористичної організації "ДНР" опрацьовує три варіанти звернення до президента Росії Володимира Путіна. Відповідні тексти, за підписом ватажка незаконного формування Дениса Пушиліна, опинилися в розпорядженні українських спецслужб.

Навколо коментаря прессекретарки президента України Юлії Мендель розгорілася суперечка про неправильність її фрази англійською мовою щодо "громадянської війни в Україні". Вона написала "NoCivilWar in Ukraine", але користувачі відзначили, що тут була допущена смислова помилка. Так, колишній журналіст і екснардеп Сергій Висоцький пояснив, що дана фраза означає "ні – громадянській війні". Він припустив, що малося на увазі "не громадянська війна" (Not Civil War).

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні перші дози вакцин Pfizer і Coronavac отримають громадяни в будинках для людей похилого віку (постояльці і співробітники), а також працівники Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.