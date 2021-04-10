Пушилин готовит три обращения к Путину, среди них – просьба войти в состав РФ – СМИ

Так называемое руководство террористической организации "ДНР" прорабатывает три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Зеркало недели". По информации издания, в распоряжении украинских спецслужб оказались тексты трех проектов письма, подготовленных так называемым "МИД ДНР" на имя Путина, за подписью главаря группировки Дениса Пушилина.

В первом варианте якобы звучит просьба оказать военную помощь "ДНР", во втором – принять "ДНР" в состав России, а в третьем – признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

Все три варианта, как указывает издание, имеют одинаковую преамбулу – Пушилин благодарит Путина за "участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года".

Также он якобы называет бесценными решения Путина признать документы, выданные жителям "ДНР", и возможность "вступления в гражданство" РФ для людей, "ощущающих себя русскими по духу".

Далее тексты письма отличаются.

В первом варианте, Пушилин просит Путина "оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины". Аргументируется просьба целью не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Во втором варианте, Пушилин обращается с просьбой включить "ДНР" в состав России: "От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории Республики, как законно избранный Глава Донецкой Народной Республики, прошу Вас принять нашу Республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства".

В третьем варианте письма содержится просьба к Путину признать "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство". Кроме того, Пушилин просит рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" и "ЛНР" объявили о призыве в свои "армии" и собрались насильно мобилизовать по 200 молодых людей.