Нестор Шуфрич в прямом эфире: я не могу назвать Россию агрессором

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что не может назвать Российскую Федерацию агрессором.

Скандальное заявление он сделал в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН в четверг, 4 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди добрые! Нельзя называть страной агрессором страну, которая является торговым партнером Украины №2 в общеэкономическом балансе!" – эмоционально сказал член ОПЗЖ.

Гости студии отреагировали на эти слова шумом и смехом. "То есть, Россия не агрессор?" – переспросили у политика.

"Я не могу назвать агрессором страну, которая торговый партнер №2 Украины. Не могу!" – повторил народный избранник. Он в то же время уточнил, что считает Крым Украиной и говорил об этом "даже в Москве".

Предлагаем посмотреть фрагмент прямого эфира:

Добавим: согласно отчету Государственной таможенной службы, наибольшие объемы товарооборота у нашей страны в 2020 году были с Китаем и РФ.

Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину:

Китай – $8,3 млрд;

Германия – $5,1 млрд;

Россия – $4,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Китай – на $ 7,1 млрд;

Польшу – на $3,3 млрд;

Россию – $2,7 млрд.

Как ранее писал OBOZREVATEL: