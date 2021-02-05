Нестор Шуфрич в прямом эфире: я не могу назвать Россию агрессором
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что не может назвать Российскую Федерацию агрессором.
Скандальное заявление он сделал в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН в четверг, 4 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Люди добрые! Нельзя называть страной агрессором страну, которая является торговым партнером Украины №2 в общеэкономическом балансе!" – эмоционально сказал член ОПЗЖ.
Гости студии отреагировали на эти слова шумом и смехом. "То есть, Россия не агрессор?" – переспросили у политика.
"Я не могу назвать агрессором страну, которая торговый партнер №2 Украины. Не могу!" – повторил народный избранник. Он в то же время уточнил, что считает Крым Украиной и говорил об этом "даже в Москве".
Предлагаем посмотреть фрагмент прямого эфира:
Добавим: согласно отчету Государственной таможенной службы, наибольшие объемы товарооборота у нашей страны в 2020 году были с Китаем и РФ.
Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину:
Китай – $8,3 млрд;
Германия – $5,1 млрд;
Россия – $4,6 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
Китай – на $ 7,1 млрд;
Польшу – на $3,3 млрд;
Россию – $2,7 млрд.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Шуфрич сообщил, что планирует вакцинироваться от COVID-19 в столице Венгрии Будапеште российским препаратом "Спутник V".
Он также сказал, что Украина могла бы производить российскую вакцину, пока другие недоступны. На это министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что РФ забрала территории и принесла войну и смерть в Украину.