Шуфрич заявил, что поедет в Будапешт за российской вакциной от COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
6,5 т.
Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться российским 'Спутником V'

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич планирует вакцинироваться от COVID-19 в столице Венгрии Будапеште российским препаратом "Спутник V".

О таком намерении политик рассказал в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция политического ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online 29 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нестор Шуфрич

Ведущий Савик Шустер спросил у гостя, где он планирует делать прививку. "Я буду вакцинироваться в Будапеште, скорее всего, российской вакциной, и моя семья тоже", – ответил член ОПЗЖ.

Он добавил: "Не потому что российская". Как пояснил нардеп, препарат, разработанный в РФ, просто "уже есть" в Будапеште.

"Просто мне в Будапешт сегодня легче доехать, чем в Москву, объективно скажу, это логистика", – также пояснил свои планы народный избранник.

Свобода слова Савика Шустера

Добавим, Шуфрич ранее заявил, что сделал девять тестов на коронавирус, и только один из них показал позитивный результат. Он сообщил, что COVID-19 переболели его сын и невестка.

Предлагаем посмотреть фрагмент эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКоронавирусВакцина от коронавируса"Оппозиционная платформа - За жизнь"Нестор ШуфричСавик Шустер