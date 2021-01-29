Шуфрич заявил, что поедет в Будапешт за российской вакциной от COVID-19

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич планирует вакцинироваться от COVID-19 в столице Венгрии Будапеште российским препаратом "Спутник V".

О таком намерении политик рассказал в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция политического ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online 29 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий Савик Шустер спросил у гостя, где он планирует делать прививку. "Я буду вакцинироваться в Будапеште, скорее всего, российской вакциной, и моя семья тоже", – ответил член ОПЗЖ.

Он добавил: "Не потому что российская". Как пояснил нардеп, препарат, разработанный в РФ, просто "уже есть" в Будапеште.

"Просто мне в Будапешт сегодня легче доехать, чем в Москву, объективно скажу, это логистика", – также пояснил свои планы народный избранник.

Добавим, Шуфрич ранее заявил, что сделал девять тестов на коронавирус, и только один из них показал позитивный результат. Он сообщил, что COVID-19 переболели его сын и невестка.

Предлагаем посмотреть фрагмент эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что российская вакцина "Спутник V" с недоказанной эффективностью против коронавируса ни в коем случае не будет зарегистрирована в Украине.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в конце декабря харьковская компания "Биолек" подала на регистрацию в Украине российский "Спутник V".