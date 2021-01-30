Степанов – об отказе от вакцины "Спутник V": Россия ни у Венгрии, ни у Сербии не забирала территории и не приносила войну и смерть
Украина не собирается приобретать вакцину от COVID-19 российского производства "Спутник V" в том числе из-за агрессии РФ.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online 29 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В политическом ток-шоу также принимал участие нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич (он, к слову, заявил, что планирует вакцинироваться в столице Венгрии Будапеште "Спутником V").
Шуфрич сказал, что Украина могла бы производить российский препарат, пока другие недоступны. Венгрия и Сербия уже разрешили использование "Спутника V", добавил он.
"Российская Федерация ни у Венгрии, ни у Сербии, ни у любой другой страны не забирала территории и не приносила войну и смерть в страну", – ответил Степанов.
Министр также подчеркнул, что в России с начала массовой вакцинации в декабре-2020 прививку получили 1,5 млн человек.
"Поэтому разговоры о каком-то масштабном производстве вакцины, мягко говоря, очень сильно преувеличены", – отметил глава Минздрава.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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В Бразилии Национальное агентство по санитарному надзору отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для использования в экстренных случаях.
В Британии заявили, что первые клинические испытания российского препарата дали сомнительные результаты.
Также известно, что в РФ несколько медиков заразились коронавирусом после вакцинации.
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