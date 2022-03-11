'Не успеют, мы не дадим им это сделать': глава Николаевской ОГА Ким пригрозил оккупантам. Видео

Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким пообещал оккупантам, что украинские воины не дадут возможности вывести остатки срочников из Украины. Предварительно после поднявшегося в России шума по поводу отправки солдат срочной службы из РФ на войну, ротацию оккупанты наметили на 17 марта.

Об этом Ким рассказал в своем Телеграм.

"Там Россия начинает разгонять там у себя: мамы просят убрать срочников из Украины... У них ротация порядка 17 числа. Но они уже все. И они хотят скрыть свое поражение в Николаевской области тем, что проведут плановую ротацию 17 числа. Не успеют! Мы им не дадим. Российские солдаты, сдавайтесь! А мы им не дадим сделать ротацию по их правилах, как они хотят сделать", - пообещал Ким.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин бросил в Украину солдат-срочников, которых заставили подписать контракт .

Некоторые из них, кому повезло не погибнуть, а попасть в плен к украинским военным, обратились к землякам и рассказали правду о войне в Украине.

Путин при этом категорически отрицал отправку срочников на войну. Но его подставило Минобороны РФ: там признались, что в Украине воюют солдаты срочной службы, многие из них попали в плен.

При этом, несмотря на вранье Путина, Кремль собирает по всей России резервистов, срочников, чтобы бросить их в ад войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!