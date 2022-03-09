"Российская армия несет смерть": пленные срочники-оккупанты обратились к землякам. Видео

Российские солдаты-срочники, которые вторглись в Украину 24 февраля и попали в плен, призвали соотечественников выходить на протесты и делать хотя бы что-то для прекращения войны. Оккупанты признали: армия РФ не "освобождает", а убивает мирных жителей.

Видео с признаниями двух военных на своем YouTube-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. Ролики были обнародованы 9 марта. Когда указанные солдаты были захвачены в плен, не уточняется (чтобы посмотреть записи, доскролльте страницу до конца).

21-летний солдат-срочник Никита Урусов сказал: "Русский народ, выйдите на улицы, сделайте что-нибудь! Русская армия бомбит дома. Страдают гражданские, дети".

Видео дня

Он призвал жителей РФ сделать хоть что-нибудь с этим. "Я не знаю... идите к правительству, покажите, что не нужна эта война. Никому не нужна",– заявил он.

Второй солдат-срочник, Артем Безлер из Санкт-Петербурга, сообщил, что попал в Украину якобы под видом учений.

"Оказалось, что российская армия несет смерть, разруху, страдает мирное население. Даже там, где нет ни военных, ни военных объектов. Граждане, прошу, сделайте что-нибудь, выйдите на улицы, на митинги, идите к властям. Нужно остановить эту войну", – сказал оккупант.

Напомним: недавно в Минобороны РФ официально признали "несколько случаев" отправки на войну в Украину солдат срочной службы, хотя раньше Владимир Путин отрицал это.

Как писал OBOZREVATEL:

в ВСУ отчитались, что за 8 и 9 марта средствами противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере еще восемь воздушных целей противника.

По оперативным подсчетам, общие потери вражеской авиатехники – это 56 самолетов и 82 вертолета.

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