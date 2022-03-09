Путин бросил в Украину солдат-срочников, которых заставили подписать контракт – Meduza

Оккупанты, которых Россия отправила в Украину на войну, попадая в плен к украинским военнослужащим, признаются, что являются солдатами срочной службы в российской армии. При этом сам президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что в Украине якобы воюют "только профессионалы".

Так, российское издание Медуза связалось с отцом одного из пленных россиян Дамура Мустафаева. Собиржон Мустафаев подтвердил, что его сын проходил срочную службу, а контракт не подписывал.

По его словам, Дамур призвался в июне 2021 года, служил в Чите, в Наро-Фоминске, потом в Воронеже, в Белгородской и Курской области якобы участвовал в учениях. 24 февраля его подразделению пришел еще один приказ отправится на учения.

Видео дня

"Он был действительно срочник. Я не знаю, что случилось, он говорил, что контракт не подписывал", – сказал мужчина.

При этом он добавил, что последний раз связывался с сыном 22 февраля. Во время разговора тот сказал, что его якобы записали в контрактники.

"Я говорю, как они могут сами сделать? Он говорил, что этого требуют. Но сказал, что сам не подписывал", – отметил Мустафаев.

Видео с допросом оккупанта было опубликовано на Youtube. На нем он тоже рассказал, что проходил срочную службу. "Нас обманули и отправили воевать в Украину. Отправили, как пушечное мясо", – сказал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин заявил, что не отправит в Украину ни военнослужащих срочной службы, ни резервистов. Президент страны-агрессора утверждает, что послал воевать против нашего государства только "профессиональных военных", однако это заявление вызывает сомнения.

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