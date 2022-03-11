'Не дайте Кремлю уничтожить ваше будущее!' Резников предупредил беларусов о провокации РФ

В пятницу, 11 марта, министр обороны Алексей Резников обратился к беларусскому народу с призывом не дать втянуть свою страну в войну российских фашистов против Украины. Он предупредил о серии кровавых провокаций, которые готовит Кремль, чтобы заставить руководство Беларуси начать военные действия против нашей страны.

Об этом глава Минобороны сообщил на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что владеет проверенными информационными данными о замысле командования российских оккупационных войск нанести удары по территории Беларуси с украинского воздушного пространства.

"Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-беларусской границы. В частности, удар собираются нанести н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

Видео дня

Для маскировки преступления Россия намерена совершить атаку с воздушного пространства Украины.

Цель провокации – принудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины", – заявил Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия пытается связать беларусов кровью в своей нацистской войне против украинского народа.

"Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

Не разрешите втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизнь своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!" – призвал Алексей Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о результатах сопротивления российскому нашествию. Он заявил, что ВСУ проводят успешные контратаки по всем направлениям, но ситуация на фронте сложная. По словам министра, враг увеличивает террористические нападения, пытается развернуть полицейскую инфраструктуру, убивает мирных жителей и бомбит города Украины.