Назван автор жалобы в Верховный суд на санкции Зеленского против телеканалов Медведчука

Иск в Кассационный административный суд Верховного суда Украины на указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука подал юрист из Харькова Роман Лихачев.

Как написал Лихачев в Facebook, перед подачей иска он долго спорил с командой юристов о законности указа президента.

"Считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", – отметил он.

Напомним, в Верховный суд было подано два иска на указ о санкциях против телеканалов. Один из них подал телеканал "112 Украина".

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