Назван автор жалобы в Верховный суд на санкции Зеленского против телеканалов Медведчука
Иск в Кассационный административный суд Верховного суда Украины на указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука подал юрист из Харькова Роман Лихачев.
Как написал Лихачев в Facebook, перед подачей иска он долго спорил с командой юристов о законности указа президента.
"Считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", – отметил он.
Напомним, в Верховный суд было подано два иска на указ о санкциях против телеканалов. Один из них подал телеканал "112 Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL:
персональные санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.
В итоге 112, NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично, – эфиры можно найти в интернете.
Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
"Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала импичмент Зеленскому с формулировкой "за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины".
Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "112 Украина", ZIK и NewsOne "систематически занимались грубой антиукраинской пропагандой".
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что телеканалы финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в оккупированных районах Луганской области.