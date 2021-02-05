Назван автор жалобы в Верховный суд на санкции Зеленского против телеканалов Медведчука

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Юрист из Харькова Роман Лихачев обжаловал указ Зеленского

Иск в Кассационный административный суд Верховного суда Украины на указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука подал юрист из Харькова Роман Лихачев.

Как написал Лихачев в Facebook, перед подачей иска он долго спорил с командой юристов о законности указа президента.

"Считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", – отметил он.

Напомним, в Верховный суд было подано два иска на указ о санкциях против телеканалов. Один из них подал телеканал "112 Украина".

Facebook Романа Лихачева
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • персональные санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

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