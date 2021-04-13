Нардепы провалили законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

Дарья Дурова Политика 18:57, 13.04.2021 Обновлено: 19:05, 13.04.2021

Народные депутаты Украины на заседании Верховной Рады во вторник, 13 апреля, не поддержали законопроект № 4540, который предлагал ввести штрафы за нарушение самоизоляции и обсервации.

Документ не был принят за основу, также не хватило голосов для того, чтобы направить его в парламентский комитет или вернуть авторам на доработку. Работу нардепов транслировал телеканал "Рада" в YouTube.

"За" проект закона отдали голоса только 199 народных избранников. Удержались – 71.

Голосование по принятию документа за основу
Скриншот трансляции
Голосование по принятию документа за основу
Скриншот трансляции

Далее документ предлагалось передать профильному комитету Рады. "За" набралось уже больше голосов – 217, но их также не хватило.

Скриншот трансляции

За то, чтобы вернуть документ инициаторам законопроекта на доработку, проголосовали 215 нардепов.

Скриншот трансляции

Дополняется...

Комментировать
Политика

Смотрите также

На Донбассе погиб воин ВСУ с Буковины: названо имя Героя

Участница "голой" фотосессии в Дубае вышла на связь после приезда в Украину. Видео

Россия после встречи Зеленского и Эрдогана ограничила перелеты с Турцией

В ОП захотели разместить ракеты США в Украине

Так началась война: хроники первого боя на Донбассе