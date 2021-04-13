Нардепи провалили законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції

Народні депутати України на засіданні Верховної Ради у вівторок, 13 квітня, не підтримали законопроєкт №4540, який пропонував увести штрафи за порушення самоізоляції та обсервації.

Документ не було взято за основу, також не вистачило голосів для того, щоб спрямувати його в парламентський комітет або повернути авторам на доопрацювання. Роботу нардепів транслював телеканал "Рада" в YouTube.

"За" проєкт закону віддали голоси лише 199 народних обранців. Утрималися – 71.

Голосування щодо ухвалення документа за основу Скриншот трансляції

Голосування щодо ухвалення документа за основу Скриншот трансляції

Далі документ пропонувалося передати профільному комітету Ради. "За" набралося вже більше голосів – 217, але їх також не вистачило.

Скриншот трансляції

За те, щоб повернути документ ініціаторам законопроєкту на доопрацювання, проголосували 215 нардепів.

Скриншот трансляції

Нагадаємо: в проєкті закону пропонувалося карати порушників самоізоляції, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, штрафами від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян. Контроль повинен був здійснюватися за допомогою застосунку "ДійВдома".

Право накладати адмінстягнення мали отримати:

виконавчі комітети селищних і сільських рад;

органи Нацполіції;

органи Держприкордонслужби.

Більш детально про законопроєкт, провалений народними обранцями, читайте тут.

Покарання для порушників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: