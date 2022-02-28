Наметили определенные решения: Подоляк рассказал о переговорах Украины и РФ по прекращению войны

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Завершились первые переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны. Стороны уезжают для консультаций в свои столицы.

Об этом сообщил журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, российская и украинская делегация определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Во втором раунде переговоров стороны должны обсудить дальнейшее практическое развитие принятых решений.

Других подробностей Подоляк не озвучил.

Напомним, следующая встреча делегаций пройдет на границе Беларуси и Польши в ближайшие дни.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в украинскую делегацию вошли: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, нардеп Андрей Костин, народный депутат, сопредседатель МФ "Крымская платформа" в парламенте Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.