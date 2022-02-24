Нам не нужна война, но мы будем защищаться: Зеленский выступил с обращением. Видео

Президент Владимир Зеленский ночью 24 февраля выступил с новым обращением из-за российской эскалации вокруг Украины. В нем он заявил, что нашей стране не нужна война и украинцы хотят мира, но они готовы защищаться от агрессора.

Новое обращение, большая часть которого была адресована россиянам на русском языке, опубликовано в его Telegram-канале. Глава государства отметил, что инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответа не получил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заявления президента:

Украина не собиралась и не собирается наступать на Донбасс;

наша страна не представляет угрозы для России;

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Украина сама хочет определять и строить свою историю;

были инициированы телефонные переговоры с Путиным, но ответа не последовало;

россияне могут повлиять на решение своего президента;

Зеленский возмутился, что украинцев называют "нацистами", напомнив, что наша нация отдала 8 миллионов жизней в борьбе с нацизмом;

Украине не нужна война, ни холодная, ни горячая, но украинцы будут защищаться.

Зеленский отметил, что в стране введено чрезвычайное положение и начала работу большая оборонная коалиция.

Также 24 февраля все депутаты поедут в регионы, чтобы поддерживать людей.

Кроме того, он напомнил, что удалось мобилизовать всех международных партнеров поддержать Украину. В частности, добиться введения санкций против России.

"Сегодня я встретился в Киеве с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Мы подписали совместное заявление об итогах встречи. В нем зафиксировано, что наши польские и литовские друзья поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что 23 февраля Украина призвала Генассамблею ООН принять конкретные меры и направить международную миротворческую миссию в нашу страну.

"Я встретился с представителями большого украинского бизнеса, мы договорились: они все – в Украине вместе со своими коллективами. Спасибо! Мы договорились со всеми политическими силами, и в ближайшее время в Верховной Раде должны утвердить пакет экономических законов", – сказал президент.

Зеленский перешел на русский язык и заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным, но в результате тишина. "Хотя тишина должна быть на Донбассе", – прокомментировал он.

В своем обращении к гражданам РФ президент Украины напомнил, что вдоль российско-украинских границ стоят войска их страны – почти 200 тысячи и тысячи боевых машин.

"Ваше руководство одобрило их шаг вперед. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте. Причина может возникнуть в любой момент – любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом – и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая", – сказал он.

Также отметил, что пропаганда говорит россиянам о том, что украинцы – "нацисты".

"Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в Независимой Украине", – подчеркнул президент.

"Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно. Спокойно. Честно. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять и бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро?" – добавил он.

Зеленский призвал россиян прислушаться к своему голосу разума и здравому смыслу.

"Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет – и делает. Делает все, что может. Мы не одни. Украину в этом поддерживает множество стран. Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне российской агрессии в Верховной Раде 23 февраля проголосовали за введение режима чрезвычайного положения по всей Украине. Он начал действовать с полуночи 24 февраля.