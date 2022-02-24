Зеленский – россиянам: мы разные, но это не повод быть врагами, нужно остановиться, пока не поздно

Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к жителями России из-за агрессивных действий Владимира Путина по отношению у нашей стране. Он призвал их не верить пропаганде и отметил: наши народы разные, но это не повод быть врагами.

Об этом президент Украины сказал в обращении в среду, 23 февраля. Он сообщил, что инициировал разговор с главой Кремля по телефону, однако тот не дал согласия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский сказал, что хочет обратится к россиянам не как украинский президент, а как гражданин нашего государства. Он говорил на русском языке и пытался объяснить, что Украина не будет ни на кого нападать и хочет только мира в своей стране. Он напомнил, что Украину и РФ отделяют две тысячи километров границы, вдоль которой стоят почти двести тысяч солдат российской армии.

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"Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте. О том, что может произойти говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, вспышка, которая может сжечь все", – сказал Зеленский.

Он добавил, что это пламя не принесет Украине свободу, поскольку наше государство и так свободно, и отметил, что российские пропагандисты в своих материалах говорят про страну неправду.

"Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, он прошел всю войну и умер полковником в независимой Украине", – отметил президент.

Глава государства также опроверг информацию о том, что украинцы не любят русскую культуру. "Соседи обогащают культурно друг друга, но это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами", – сказал он.

Президент добавил: народ Украины, как и ее власть, хочет мира и наше государство в этом стремлении поддерживают много стран.

"Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности – от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума", – подытожил Зеленский.

Главное из заявлений украинского президента, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский после признания Россией "Л/ДНР" выступил с обращением к украинцам и отметил, что, несмотря на последние события, украинцы находятся на своей земле и никого не боятся.