В Украине ввели чрезвычайное положение. Документ

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В Верховной Раде 23 февраля проголосовали за введение режима чрезвычайного положения по всей Украине. Он начнет действовать с полуночи 24 февраля.

Соответствующий законопроект №7108 был подан в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Его поддержали 335 нардепов, не голосовали 4.

Закон утверждает указ президента "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины".

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Согласно указу, режим ЧП вводится с полуночи 24 февраля на 30 дней во всех областях страны, кроме Донецкой и Луганской – там действует особый правовой режим.

установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий (при необходимости);

запрет забастовок;

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение комендантского часа (при необходимости);

проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного использования;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем было предложено Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины.

Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, но в случае необходимости его продлят еще на месяц.