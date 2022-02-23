В Украине ввели чрезвычайное положение. Документ
В Верховной Раде 23 февраля проголосовали за введение режима чрезвычайного положения по всей Украине. Он начнет действовать с полуночи 24 февраля.
Соответствующий законопроект №7108 был подан в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Его поддержали 335 нардепов, не голосовали 4.
Закон утверждает указ президента "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины".
Согласно указу, режим ЧП вводится с полуночи 24 февраля на 30 дней во всех областях страны, кроме Донецкой и Луганской – там действует особый правовой режим.Что запретят/могут запретить или ограничат
установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);
ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
запрет на проведение массовых мероприятий (при необходимости);
запрет забастовок;
временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;
введение комендантского часа (при необходимости);
проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;
запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;
запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного использования;
особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем было предложено Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины.
Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, но в случае необходимости его продлят еще на месяц.