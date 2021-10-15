Начались проблемы с моторикой и дикцией: адвокат Саакашвили рассказал о состоянии политика

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который был задержан на родине 1 октября, продолжает голодовку уже две недели. По словам адвоката политика, из-за этого состояние его здоровья ухудшается, появились проблемы с моторикой и дикцией.

Защита Саакашвили говорила о том, что он похудел почти на 15 килограммов. Вместе с тем, никаких рисков для его жизни сейчас нет, заявил глава комитета парламента Грузии по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, передает телеканал "Рустави 2".

В грузинском Министерстве юстиции приняли решение создать группу врачей, которые будут следить за состоянием Саакашвили. Однако они до сих пор не встречались с политиком в тюрьме и пока неизвестно, допустят ли медиков к нему в пятницу, 15 октября.

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"Многофункциональная группа врачей уже сформирована, и их участие будет зависеть от согласия самого Михеила Саакашвили", – сказал Рати Брегадзе, министр юстиции Грузии.

Он также подчеркнул, что в ведомстве заинтересованы в защите прав заключенного и поддержании его здоровья в стабильном состоянии.

Напомним: личный врач политика Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили не захотел принимать даже мед с соком, на чем настаивали в тюрьме. У бывшего президента Грузии редкое заболеванием крови – талассемия, при которой голодание категорически запрещено.

Также стало известно, что у Саакашвили отекли ноги, из-за чего он испытывает трудности при передвижении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саакашвили арестовали в Тбилиси 1 октября. Он приехал на родину накануне местных выборов.

В сети появилось видео задержания. Саакашвили заковали в наручники, когда тот был в гостях у своего знакомого.

В соцсети политика постоянно публикуют обращение от его имени. В одном из них Саакашвили назвал себя пленником грузинских властей и сказал, что задержание было незаконным. До этого в письме он говорил, что является "узником Путина".