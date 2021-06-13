На саммите G7 поддержали Украину и обсудили угрозу РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину важной частью повестки дня саммита Большой семерки. Она отметила, что члены G7 поддерживают территориальную целостность нашей страны.

Об этом политик написала на своей странице в Twitter. Она добавила, что в G7 готовы помочь Украине на ее пути к реформированию государства.

"Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства закона", – сказано в сообщении.

Глава ЕК также проинформировала, что в ходе саммита лидеры стран обсудили восточного соседа Евросоюза – РФ.

"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для решения этой проблемы", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Видео дня

Она сообщила, что в Европе обеспокоены ситуацией в Беларуси. По словам политика, сотрудничество со странами Большой семерки позволит сделать санкции ЕС более эффективными. Кроме того, Евросоюз занимается разработкой плана инвестиций на 3 миллиарда евро для поддержки будущей демократической Беларуси.

Напомним, в ходе второго дня саммита "Большой семерки" (G7) канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с президентом США Джо Байденом о лидере России Владимире Путине.

Обо всех деталях первого дня саммита можно узнать из нашего материала по ссылке.

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